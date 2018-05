Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat fara adapost din Capitala a fost arestat preventiv dupa ce ar fi violat un baiat de 12 ani provenit dintr-o familie dezorganizata. Cazul a ajuns in atentia procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3.

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Bordea Petrica, in varsta de 45 de ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Agresiunea a avut loc in 18 februarie pe raza localitații Cilnic. Polițiștii au fost anunțați la momentul…

- Barbat din Cilnic, arestat preventiv și trimis in judecata pentru tentativa de omor. Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Bordea Petrica, in varsta de 45 de ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Agresiunea a avut loc…

- Un barbat, banuit de comiterea unor infractiuni de lipsire de libertare in mod ilegal si lovire sau alte violente a fost retinut de politisti. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii infractiunilor de lipsire de libertare in mod ilegal si lovire sau alte violente, politistii…