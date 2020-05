Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 32 de ani din comuna Slobozia, suspectat ca si-a santajat fosta concubina cu fotografii compromitatoare, a fost retinut pentru 24 de ore, a anuntat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, potrivit Agerpres. "Din cercetari s-a stabilit ca in perioada 5 - 7 mai, barbatul…

- Un barbat din localitatea argeseana Calinesti, care si-a lovit intentionat concubina cu masina, a fost retinut de politisti pentru tentativa de omor calificat. Potrivit unui comunicat transmis joi de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, cercetarile in acest caz au fost efectuate…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus vineri trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a unui adolescent de 15 ani, pentru savarsirea infractiunilor de omor si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce a batut pe strada, la Mangalia, un minor de 13 ani,…