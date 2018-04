Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au asistat, vineri, 20 aprilie, la Pitești, la deschiderea editiei 41 a “Simfoniei lalelelor”. Nenumarate oficialitați au participat anul acesta la deschiderea evenimentului, inclusiv premierul Romaniei, Viorica Dancila, ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu,…

- Mii de oameni au asistat, vineri, la deschiderea editiei din acest an a "Simfoniei lalelelor", traditionala expozitie internationala dendro-floricola de la Pitesti. "Simfonia lalelelor" a fost deschisa, la fel ca in ultimii ani, de o traditionala parada a florilor, la care au luat parte…

- Timp de trei zile, prin manifestarile cultural artistice ce vor avea loc cu prilejul Simfoniei Lalelelor, orașul Pitești va fi capitala florilor și a muzicii, fiind vizitat de sute de mii de persoane din țara și strainatate. Ca la orice eveniment care implica un public numeros, vom participa cu doua…

- In dimineața zilei de miercuri au loc mai multe percheziții in județele Prahova și Ilfv la la persoane banuite de infractiuni de braconaj cinegetic și trafic de arme, santaj si amenintare. Politistii prahoveni efectueaza, miercuri dimineata, sapte perchezitii la persoane banuite de savarsirea de infractiuni…

- Cornel Ionica, edilul Piteștiului, a anuntat astazi programul editiei din acest an a Simfoniei Lalelelor (20-22 aprilie). Astfel, sambata, 21 aprilie, la ora 17.30 incepe in Piata Primariei un spectacol de muzica folclorica, urmat ...

- Baschetbalistii oradeni au debutat cu o victorie in Top 6, obtinand primul succes din acest sezon in fata celor de la BC SCM Timisoara, scor 88-86. Din formatia noastra a absentat jucatorul canadian Sean Denison, care se confrunta din nou cu probleme in zona inghinala. El este, de altfel, incert…

- Prezentatorul de televiziune Catalin Maruța are o legatura aparte cu Șerban Hudiu, celebrul “carcotaș”. Moderatorul Catalin Maruța, care in ianuarie anul acesta a implinit 40 de ani , este prezent pe micile ecrane din Romania de foarte mulți ani. S-a facut remarcat pe vremea cand lucra la Televiziune…

- Consilierii generali ai Municipiului București au votat, in ședința de astazi, aprobarea proiectului privind construirea spitalului metropolitan. Proiectul a fost aprobat cu 48 de voturi, din 52 de consilieri cați au fost prezenți in sala. Spitalul metropolitan va fi situat in nordul Capitalei, in…