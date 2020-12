Stiri pe aceeasi tema

- Pe 10 decembrie, politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Valea Mare Pravaț, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, si au retinut un tanar de 20 de ani, din Valea…

- O doamna in varsta de 46 de ani, s-a adresat cu o plangere la Inspectoratul de Poliție Buiucani a municipiului Chișinau, comunicand ca din curtea blocului, i-a fost sustras automobilul Audi A 80. Prejudiciul cauzat constituie 19 000 lei.

- Un tanar de 24 de ani, din municipiul Sacele, a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, fiind banuit ca ar fi ucis-o pe femeia de 65 de ani, gasita decedata duminica, in scara unui bloc, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov. "In urma activitatilor investigativ-operative…

- Minor banuit de furturi din locuinte, retinut de politistii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Odobești Miercuri, 11 noiembrie a.c., politistii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au retinut, pentru 24 de ore, in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea…

- La data de 10 octombrie 2020, polițiștii din Unirea l-au identificat pe un minor de 15 ani, din comuna Unirea, ca și persoana banuita de savarșirea unui furt sesizat poliției la data de 07 octombrie. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in seara zilei de 05 octombrie 2020, ar fi patruns in curtea…

- Un tanar a fost cercetat pentru comiterea unei infractiuni de furt calificat.Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de furt calificat, politisti din cadrul Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au identificat un barbat, de 21 de ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 30…

- Trei persoane, banuite de comiterea unor infractiuni de furt calificat au fost identificate si prinse de politisti, in cursul acestei saptamani. Prejudiciul rezultat in urma faptelor a fost recuperat in proportie de aproximativ 80 la suta.

- Pe 21 septembrie, polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Leordeni au continuat cercetarile in mai multe dosare penale privind savarsirea infractiunii de furt calificat, si au retinut un tanar de 22 de ani, din Cateasca. Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada mai-septembrie, tanarul ar fi…