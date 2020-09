Argeş: Situaţia epidemiologică înregistrează o evoluţie favorabilă. Cele mai multe şcoli încep cursurile după scenariul verde Cele mai multe institutii de invatamant din judetul Arges vor incepe cursurile, in 14 septembrie, cu toti elevii in banci. Peste o suta de unitati scolare au optat pentru un scenariu mixt, verde si galben, in timp ce 50 de scoli se afla in situatia de a-i chema pe elevi la cursuri dupa scenariul galben. In comuna Vedea, unde rata de infectare depaseste 3 la mia de locuitori, situatia inca se analizeaza. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

