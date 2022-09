Argeș. Și-a amenințat fosta iubită că îi dă foc la casă In ziua de 06 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați de catre o femeie din Pitești, cu privire la faptul ca un barbat cu care anterior a avut o relație a amenințat-o cu darea in vileag a unor fapte compromițatoare cu scopul de a dobandi in mod injust un folos […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vișeu de Sus – la ora 11.45, polițiștii au fost sesizați prin plangere de catre o femeie de 29 de ani din oraș, cu privire la faptul ca, in jurul orei 07:00, in timp ce se afla in spatele unui imobil de pe strada 22 Decembrie din oraș, a fost agresata fizic de catre fostul […] Source

- In cel mai recent interviu pentru Antena Stars, Cristina Belciu a dezvaluit ca ar ierta inșelatul in relație. Fosta iubita a lui Cristian Boureanu a recunoscut ca infidelitatea nu o supara la fel de tare cum o face lipsa de respect a partenerului.

- Liviu Dragnea și-a gasit liniștea in brațele iubitei sale, Oana Leonte, dupa desparțirea de Irina Tanase. La nici un an de la desparțire, fostul lider al PSD a inlocuit-o deja pe aceasta cu o fosta sportiva, iar mai intai de toate aceasta i-a fost secretara. Iata cum s-au apropiat cei doi!

- Vladimir Putin va avea un alt copil cu iubita sa Alina Kabaeva, fosta campioana la gimnastica, spun surse de la Kremlin , potrivit www.dailystar.co.uk. In ciuda faptului ca are 69 de ani și conduce o invazie brutala a Ucrainei, tiranul ar fi gasit timp sa o lase pe iubita Alina Kabaeva insarcinata pentru…

- Lucian Iordanescu, in varsta de 82 de ani, și-a aflat sentința. La cați ani de inchisoare a fost condamnat celebrul psiholog, dupa ce și-a șantajat și amenințat cu moartea o pacienta cu care avea o relație. Oamenii legii sunt de parere ca numarul victimelor este mult mai mare, de fapt.

- Politistii din Alba Iulia au procedat la patrunderea in forta intr-un apartament din care o femeie era impiedicata sa plece de catre fostul sau concubin, care, totodata, ar fi amenintat-o si agresat-o, acesta fiind ulterior retinut pentru lipsire de libertate, potrivit unui comunicat transmis marti…

- E greu sa ții pasul cu viața amoroasa a lui Jador. Uneori e atat de complicata, incat nici el insuși nu gasește o explicație buna. Intr-un interviu pentru Antena Stars, cantarețul a marturisit ca este cumva prins intre fosta și actuala iubita, iar concluzia lui a fost ca „iubește pacatul”.