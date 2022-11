Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 09:15, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Arad, Bihor, Arges si Cluj. Ceata impune din partea celor aflati la volan, dar…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in aceasta dimineata, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteo nefavorabile.Sunt semnalate depuneri de polei pe DN 7, in localitatea…

- Atenție, ceața, ploaie, ninsoare și carosabil umed pe drumurile din țara , Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca sunt semnalate condiții de ceața, vizibilitatea fiind redusa sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Alba,…

- Un accident rutier in care au fost implicate 13 autovehicule – opt autoturisme, doua autotrenuri si o autocamioneta – a avut loc marti dimineata pe autostrada A3 Turda-Bors, la kilometrul 15, in zona localitatii Turda din judetul Cluj, a informat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei…

- Conduceți prudent, ceața reducere vizibilitatea in trafic Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate condiții de ceața densa, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe multe drumuri chiar si sub 50 de metri, pe mai multe…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca, la aceasta ora, ceața afecteaza vizibilitatea in trafic sub 50-100 de metri, pe tronsoanele cuprinse intre km. 10-15 , 23-35, 160-162, pe A2 București-Constanța. De asemenea și pe A4 Ovidiu –Agigea, se circula in condiții…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate condiții de ceața, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Arad, Bihor, Harghita Maramureș și Salaj. Sfatuim șoferii…

- In aceasta dimineața, centrul InfoTrafic al Poliției Romane a emis un avertisment pentru șoferii care circula pe Autostrada A3 Turda-Bors. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A3 Campia Turzii – Nadașelu, pe tronsonul kilometric 19 – 21, loc. Sandulești…