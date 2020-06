Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Apahida cerceteaza trei tineri de 16, 17, respectiv 21 de ani, din comuna clujeana Apahida, prinsi în flagrant delict de catre un agent de politie aflat în timpul liber. Unul dintre acestia a fost retinut pentru 24 de ore. Potrivit…

- O minora de 17 ani din Pitești, care a fost vazuta ultima data in timp ce era urcata cu forta intr-un autoturism, a fost data in urmarire nationala, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. Potrivit polițiștilor, in seara zilei de 6 mai, in jurul orei 19.00, politistii Sectiei 3 Politie…

- O femeie din București care era izolata la domiciliu a fugit pe geam dintr-o locuința aflata la parterul unui bloc. Incidentul a avut loc sambata noapte, iar femeia a fost preluata de polițiști și dusa intr-un centru de carantina, așa cum prevede ordonanța militara emisa cu o zi in urma, prin care cei…

