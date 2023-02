Stiri pe aceeasi tema

- Inca un delict silvic! Un barbat de 67 de ani, din Priboieni, a fost prins de polițiștii din Calinești cand transporta material lemnos cu o autoutilitara, pe DJ 739, pe raza comunei Beleți Negrești, fara a avea documente care sa ateste proveniența sau acte de insoțire a transportului. Citește și: Argeș.…

- Conform unui comunicat transmis de catre Inspectoratul de Poliție Județean Dambovița, polițiștii din Moreni au identificat doi barbați in varsta de 36 și 40 de ani, din Glod, care transportau in caruțe doi metri cubi de material lemnos. Fiindca cei doi nu dețineau acte nici pentru taierea lemnului,…

- Hoții care faceau prapad in Dambovița, Argeș și Prahova, au fost prinși de polițiștii dambovițeni in noaptea de 18 spre 19 ianuarie a.c.. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița și ai Direcției Operațiuni Speciale au depistat in trafic trei barbați, cu varste cuprinse intre…

- Polițiștii din Poiana Lacului au depistat patru barbați care transportau material lemnos cu un tractor, respectiv cu trei atelaje, și au aplicat patru sancțiuni contravenționale, dintre care una cu amenda in valoare de 1.000 de lei, iar celelalte trei cu avertisment, conform Legii 171/2010 privind contravențiile…

- Din nou despre delicte silvice! Polițiștii din Poiana Lacului au depistat joi, 29 decembrie, pe la ora 16, un barbat de 67 de ani, din Moșoaia, care transporta 2,2 metri cubi de lemn (gorun) cu un tractor cu semiremorca, pe raza localitații de domiciliu, fara a deține documente care sa ateste proveniența…

- Aproape ca nu e zi in care sa nu consemnam ilegalitați in domeniul silvic in Argeș! Cele mai multe sunt furturile de lemne. Marți, 20 decembrie, de exemplu, polițiștii din Rucar au depistat un barbat de 44 de ani, din Stoenești, care transporta 0,5 metri cubi de material lemnos (fag), cu un atelaj hipo,…

- Polițiștii au depistat un barbat de 47 de ani, din Pitești, care gonea cu 131 de km/h, sambata, 3 decembrie, pe DN7, in licalitatea Calinești. Citește și Argeș. Barbat agresiv in trafic. Polițiștii l-au amendat și l-au lasat fara permis Cel in cauza a fost sancționat contravențional cu amenda in valoare…

- Polițiștii au descoperit un transport ilegal de lemne pe DN 73 C, in Mioveni, marți, 22 noiembrie a.c.. Șoferul autocamionului este un barbat de 43 de ani, din Darmanești. “Din primele verificari s-a constatat ca materialul lemnos aflat in mijlocul de transport nu corespunde cu fotografiile inregistrate…