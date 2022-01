Argeș. Primul născut în 2022 este un băiețel Pe 1 ianuarie 2022, la Spitalul Județean de Urgența din Pitești, s-au nascut un baiețel și o fetița. Primul nascut a fost baiețelul, la ora 06.20, in greutate de 3,8 kilograme. Fetița, in greutate de 3,1 kilograme, s-a nascut la ora 19:35. Baiețelul este din Pitești, iar fetița din comuna argeșeana Miroși. Tradiția populara spune ca cei iviți pe lume in prima zi a anului vor avea parte de o viața plina de daruri și de succes.The post Argeș. Primul nascut in 2022 este un baiețel first appeared on Universul argesean . Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

