- Ziarul Unirea Sofer baut oprit de un stalp in Ciugud: Barbat din Alba Iulia cercetat pentru conducere sub influența alcoolului La data de 20 decembrie 2019, in jurul orelor 11.30, polițiștii Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos, au fost sesizați cu privire la producea unui eveniment rutier, soldat…

- Polițiștii rutieri din Blaj au reținut doi barbați cercetați pentru infracțiuni rutiere. La sfarșitul saptamanii trecute au provocat accidente fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara a poseda permise de conducere. Potrivit IPJ Alba, a fost reținut pentru 24 de ore un barbat de 54 de ani, din…

- De la 1 decembrie 2019 si pana la finele lunii februarie 2020, la nivelul Politiei Locale Galati se va derula planul de masuri „Hibernal 2019 - 2020”. Prin obiectivele principale se numara si identificarea persoanelor fara adapost si internarea lor in Centrul de Urgenta pentru Persoane fara Adapost…

- Un tanar din Cergau, aflat sub influența alcoolului, a provocat un accident rutier, care s-a soldat cu decesul unui pieton și a incercat sa scape de raspundere. El este cel care a sunat la 112, dar le-a spus polițiștilor ca a gasit victima cazuta pe carosabil, iar ulterior a fugit de la locul accidentului…

- Pe tot parcursul acestui week-end politistii rutieri din Sighetu Marmatiei au actionat pe raza de competenta pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. In cadrul activitatilor desfasurate, acestia au depistat trei persoane care au pus in pericol siguranta pe…

- Ziarul Unirea Barbat de 44 de ani, din comuna Stremț, cu mandat de arestare pentru conducere sub influența alcoolului și fara permis Polițiștii din Aiud au pus in executare un mandat de arestare preventiva care il vizeaza pe un barbat, de 44 de ani, din comuna Stremț, fața de care Judecatoria Aiud a…

- Taxi furat de o strada din Pitești! Hoțul nu avea permis de conducere. In aceasta dimineața, politistii argeseni au fost sesizati prin Sistemul Unic de Apeluri de Urgenta 112, de catre un taximetrist, ca in timp ce se afla pe o strada din Pitesti, i-ar fi fost sustras autoturismul. Profitand de neatenția…

