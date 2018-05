Stiri pe aceeasi tema

- La data de 30.05.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism- Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești au efectuat un numar de 15 percheziții…

- La aceasta ora, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., desfașoara 15 percheziții domiciliare, la locuințele membrilor unei grupari infracționale, banuiți de…

- "In prezent, 13 judete din Romania (Alba, Mures, Maramures, Bistrita Nasaud, Satu Mare, Ialomita, Ilfov, Braila, Caras Severin, Neamt, Dambovita, Olt, Salaj) nu mai depind de sistemul centralizat de termoficare, folosind un echipament independent de incalzire. La polul opus se afla Capitala, unde…

- Cresterea continua a pretului energiei termice, problemele constante ale sistemelor de incalzire centralizate din intreaga tara, cat si dorinta de independenta a romanilor au dus, in ultimii 15 de ani, la debransarea a peste 1,25 milioane de locuinte, arata un studiu al Ariston Thermo Romania.…

- Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. efectueaza, in aceasta dimineata, 238 de percheziții in București și pe raza a 28 de județe, in cadrul a 15 dosare penale de criminalitate organizata. Polițiști din cadrul Direcției de ...

- Dintre cele 34.426 de locuri de munca disponibile la nivel national, 5.674 sunt in Bucuresti, in Prahova sunt vacante 2.281 de locuri de munca, in Dolj - 2.177, in Arad - 1.942, in Sibiu - 1.607, in Timis - 1.333, in Cluj - 1.190, in Iasi - 1.158, in Gorj - 976, in Dambovita - 910, in Satu Mare - 857,…

- La aceasta ora, sunt in desfașurare noua percheziții domiciliare. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. și cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Romana, descind la locuințele unor persoane…

- Serviciul de Probatiune Maramures si-a intrerupt spontan activitatea in cursul zilei de luni, 16 aprilie, in intervalul orar 09,00 – 13,00, in semn de protest fata de prevederile Proiectului de lege privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate care urmeaza a primi…