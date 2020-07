Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Pitești, și procurorii D.I.I.C.O.T. au ridicat 85.000 de tigarete de contrabanda in urma a 12 percheziții efectuate, astazi, la persoane banuite de contrabanda cu tigari. La data de 30 iulie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava - Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor, impreuna cu polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava, sub coordonarea procurorilor DIICOT ...

- Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Suceava – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor si procurori ai DIICOT Suceava efectueaza, joi, 34 de perchezitii domiciliare in judetul Suceava, intr-un dosar penal privind constituirea unui…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Crimnalitații Organizate Suceava - Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. Suceava, efectueaza astazi 34 de percheziții domiciliare in județul Suceava, in cadrul unui dosar penal ...

- Polițiștii argeșeni au destructurat doua grupari infracționale specializate in trafic de droguri de risc. In total, 36 de persoane vor fi conduse la sediul poliției pentru audieri. Membrii celor doua grupari ar fi comercializat droguri de risc si substante cu efect psihoactiv in Pitesti, dar și in penitenciarul…

- Polițiștii clujeni, alituri de cei din Valcea, au desfașurat, miercuri, o serie de percheziții domiciliare la mai multe persoane acuzate de proxenetism și camata.Astfel, in urma celor 14 percheziții efectuate ieri, de catre polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate, in județele Cluj…

- Politistii si procurorii au facut, joi, 14 perchezitii in Dej, Gherla si Cluj – Napoca, intr-un dosar de proxenetism si camatarie, fiind vizate noua persoane. Mai multi suspecti si martori sunt audiati la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Dej si la sediul Brigazii dc Combatere a Criminalitatii…

Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Valcea și specialiști criminaliști din cadrul...