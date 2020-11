Procurorii DIICOT si ofiterii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti au efectuat, miercuri, opt perchezitii domiciliare in judetul Arges, intr-un dosar de trafic de minori si de droguri, sapte suspecti urmand sa fie condusi la audieri.



Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, in dosar se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de trafic de minori, complicitate la trafic de minori, proxenetism, efectuare fara drept de operatiuni comerciale cu substante susceptibile a avea efecte psihoactive si trafic de droguri de risc.



"In cauza…