Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, descinderile ofiterilor de la Serviciul de Investigatii Criminale au avut loc in municipiile Pitesti si Curtea de Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti."Perchezitiile au fost efectuate la sediile…

- Politistii argeseni au efectuat, marti, trei perchezitii in dosarul de ucidere din culpa deschis in cazul copilului care a murit dupa o anestezie.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, descinderile ofiterilor de la Serviciul de Investigatii Criminale au…

- Politistii argeseni efectueaza cercetari pentru ucidere din culpa in cazul copilului in varsta de 4 ani din Pitesti, care a murit in urma unei anestezii efectuate la o clinica stomatologica. "Referitor la cazul copilului transportat la spital in urma unei proceduri medicale stomatologice,…

- Copilul in varsta de 4 ani și 6 luni din Pitești care a intrat in coma dupa o anestezie generala facuta la Clinica Teddy Care din Pitești a murit in urma cu puțin timp la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”. ”Referitor la cazul copilului transportat la spital in urma unei proceduri medicale stomatologice,…

- Ieri, 11 februarie 2020, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba impreuna cu polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un tanar de 30 de ani, din municipiul Brașov, ca și…

- Politistii argeseni efectueaza cercetari in cazul unui copil de 4 ani, transportat in coma la Bucuresti dupa ce i-a fost facuta o anestezie la un cabinet stomatologic. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, anchetatorii s-au autosesizat dupa ce pacientul a ajuns la…

- Politistii de la Serviciul Investigatii Criminale (SIC) Maramures fac perchezitii la un imobil de pe strada Mihai Eminescu din Baia Mare. Din primele informatii furnizate de Florina Metes, purtator de cuvant din cadrul Politiei Maramures, aceste perchezitii se fac in cadrul unui dosar instrumentat de…

- Politia Timis a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in cazul deratizarii dintr-un bloc din Timisoara, de pe strada Mioritei, in urma careia trei persoane au decedat si mai multi adulti si copii au ajuns la spital.