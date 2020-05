Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 34 de ani este cercetat penal dupa ce a fost depistat in timp ce conducea un autoturism sub influenta unor substante psihoactive, el fiind sanctionat si pentru ca nu avea asupra sa declaratie pe propria raspundere, au informat, luni, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Politistii au identificat cinci persoane implicate marti seara intr-un conflict spontan in zona pietei Zahana din municipiul Slatina, cei cinci, care nu aveau declaratie pe proprie raspundere, fiind sanctionati contraventional pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie, a informat purtatorul…

- 418 sancțiuni aplicate de autoritați, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la restricțiile de circulație In contextul raspandirii la nivel național a infecției cu virusul “CORONAVIRUS SARS-CoV-2” autoritațile continua efectuarea de verificari in teren la adresele persoanelor aflate in evidența…

- Trei persoane din Bistrița-Nasaud au fost amendate sever de forțele de ordine, in ultimele 24 de ore, din cauza ca nu au respectat masura de izolare la domiciliu, și in plus au fost duse in centre de carantina. Totodata, oamenii legii au aplicat amenzi de aproape 470.000 lei celor care nu au respectat…

- Politistii au efectuat, miercuri dimineata, cinci perchezitii pe raza localitatilor Blejoi si Boldesti-Scaeni, la domiciliul unor persoane banuite de comiterea unei infractiuni de furt calificat, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova.Din cercetari a rezultat…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a injunghiat un tanar de 21 de ani in Tulcea, iar Poliția a deschis o ancheta, pentru a stabili in ce circumstanțe s-a produs incidentul, transmite IPJ Tulcea, anunța MEDIAFAX.In cursul zilei de duminica, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Politistii argeseni efectueaza cercetari in cazul unui copil de 4 ani, transportat in coma la Bucuresti dupa ce i-a fost facuta o anestezie la un cabinet stomatologic. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, anchetatorii s-au autosesizat dupa ce pacientul a ajuns la…