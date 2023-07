Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Biroul Protectia Animalelor Arges au desfașurat o perchezitie la domiciliul unui barbat din Pitesti, suspectat pentru "practicarea tirului pe animale domestice sau animale salbatice captive" pentru ca ar fi tras in mod repetat cu un pistol de tip airsoft si ar fi aruncat cu petarde…

- Politistii argeseni, alaturi de echipe din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale al Politiei si jandarmi au intervenit, sambata, in localitatea Poiana Lacului, unde mai multe persoane care fac parte din doua familii s-au luat la bataie. In timpul conflictului, o persoana a folosit un pistol cu…

- Barbat din Pitești, dat disparut! Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni desfașoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara a numitului MAGRAON ION, de 78 de ani, din Pitești, care a plecat, in dupa-amiaza zilei de 05 iulie a.c., de la o asociație de ingrijire seniori,…

- Un barbat a uitat intr-un autobuz din Pitesti o borseta in care avea 6.500 de euro, 5.000 de lire sterline, 10.000 de lei si 80 de grame de bijuterii din aur. El a cerut ajutorul Politiei dupa ce a realizat ca și-a pierdut banii și bijuteriile. Borseta, gasita de un barbat Politistii au descoperit ca…

- Tensiuni in Galați inaintea meciului in care Oțelul a infruntat Dinamo. Fanii echipei din Ștefan cel Mare au provocat din nou probleme, iar zece dintre ei au fost reținuți de jandarmi. Scandal la Galați, inainte de meciul Oțelul – Dinamo Oțelul și Dinamo s-au infruntat la Galați, intr-un meci din etapa…

- Toleranta zero la gunoaie nu este o poveste ci o realitate la noi, laTeius! Politistii locali teiuseni, prin mijloacele specifice ce le au la dispozitie, l-au depistat pe numitul I.I. din satul Capud, in varsta de 45 de ani, care in dispret fata de natura si concetateni a aruncat deseuri din constructii,…

- Argeș. Tentativa de viol! Protagoniștii: Un barbat de 69 de ani și o femeie de 70 de ani! Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de…