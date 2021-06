Argeş: O persoană reţinută, în urma percheziţiilor efectuate în patru judeţe şi în Bucureşti, la suspecţi de înşelăciune şi fals O persoana a fost retinuta in urma perchezitiilor efectuate marti in Capitala si in judetele Arges, Ilfov, Ialomita si Teleorman, intr-un dosar de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals in declaratii. Potrivit IPJ Arges, in urma celor 21 de perchezitii domiciliare, politistii argeseni au descoperit si ridicat mai multe documente si inscrisuri cu valoare probatorie. Totodata, 20 de persoane, avand calitatea de suspect, au fost conduse la audieri, iar o femeie de 43 de ani, din comuna Glina, judetul Ilfov, administrator al societatii comerciale vizate de ancheta, a fost retinuta.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

