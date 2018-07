Stiri pe aceeasi tema

- Conform Politiei Arges, in noaptea de marti spre miercuri politistii Sectiei de Politie Rurala Lunca Corbului, care se aflau in misiune in comuna Barla, au facut semnal de oprire unui autoturism care circula pe DJ 679, din directia Barla catre Harsesti. Soferul nu a oprit la semnal si a continuat…

- Conform Politiei Arges, in noaptea de marti spre miercuri politistii Sectiei de Politie Rurala Lunca Corbului, care se aflau in misiune in comuna Barla, au facut semnal de oprire unui autoturism care circula pe DJ 679, din directia Barla catre Harsesti. Soferul nu a oprit la semnal si a continuat deplasarea…

- Polițiștii din Constanța au oprit cu focuri de arma un șofer de 17 ani, care nu oprise la semnalul lor. Astfel, agenții au folosit armanentul din dotare pentru a-l prinde pe tanarul care se afla la volanul unei masini si nu a oprit la semnul acestora. In noaptea de sambata spre duminica, 30 iunie/1…

- Dupa ce tinerii au comis mai multe furturi pe raza mai multor localitați din județul Arad, polițiștii din Sebiș i-au prins in flagrant, in timp ce sustrageau combustibil din rezervorul unei autoutilitare parcate pe raza orașului. „In noaptea de 4 spre 5 iunie, polițiștii orașului Sebiș au depistat,…

- Un hot care a furat un autoturism sub amenintarea cutitului a fost prins de politistii giurgiuveni, care au tras 6 focuri de arma in pneuri, potrivit unui comunicat de presa transmis duminica de IPJ Giurgiu. Citește și: Carmen Dan provoaca un CUTREMUR in MAI: controale la șefii din PolițieIn…

- Braconierul filmat cand omora cu cruzime o caprioara, pe un fond de vanatoare din Arges, in zona Costești, a fost identificat, miercuri 9 mai, fiind dus la audieri la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Barbatul, care are 30 de ani și este din comuna Barla, a fost reținut. Barbatul va…

- O persoana a murit si alte patru au fost ranite, noaptea trecuta, dupa ce tractorul in care se aflau s-a rasturnat in afara carosabilului, la o diferenta de nivel de aproximativ cinci metri, pe DC 21, intre localitatile Ungra si Daisoara, a informat joi purtatoarea de cuvant a Inspectoratului de…

- Politistii au tras mai multe focuri de arma pentru aplanarea unui conflict care a avut loc vineri noaptea intre doua familii din orasul Targu-Carbunesti, o persoana de 36 de ani fiind retinuta, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Andrei Lazar.…