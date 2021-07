Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza inundațiilor, in localitatea argeșeana Lerești un drum este blocat spre un loc unde cațiva turiști și-au amplasat un cort și o rulota. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, cele 9 persoane (5 adulți și 4 copii) campate la Lerești au fost evacuate și vor fi cazate…

- Doua drumuri din zona de nord-est a judetului Arges au fost blocate, marti, in urma precipitatiilor abundente, mai multi turisti ramanand izolati. "In urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada un drum este blocat spre o unitate turistica din localitatea Rucar, intre Valea lui Ivan si…

- UPDATE: „Total persoane evacuate: 55 de la punctul Cazino și 62 de la punctul Aqua Magic. Nu mai sunt alte persoane de evacuat. Cele 2 persoane cu atac de panica au refuzat transportul la spital”, a mai anunțat ISU Dobrogea.Un numar de 117 persoane au fost evacuate, joi seara, din telegondolele din…

- Un numar de 117 persoane au fost evacuate, joi seara, din telegondolele din Mamaia, care s-au blocat, iar doua persoane au suferit atacuri de panica, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Sistemul mecanizat al telegondolei s-a blocat si a fost pus in functiune…

- UPDATE: „Total persoane evacuate: 55 de la punctul Cazino și 62 de la punctul Aqua Magic. Nu mai sunt alte persoane de evacuat. Cele 2 persoane cu atac de panica au refuzat transportul la spital”, a mai anunțat ISU Dobrogea.Un numar de 117 persoane au fost evacuate, joi seara, din telegondolele din…

- Incendiu la un vagon cu benzina. Flacarile au izbucnit, joi dimineata, la un vagon cisterna incarcat cu 56 de tone de benzina al unei garnituri formate dintr-un total de 22 de vagoane, traficul feroviar intre Busteni si Azuga fiind blocat, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un vagon cisterna incarcat cu 56 de tone de benzina al unei garnituri formate dintr-un total de 22 de vagoane, traficul feroviar intre Busteni si Azuga fiind blocat, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Potrivit sursei citate, la…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un vagon cisterna incarcat cu 56 de tone de benzina al unei garnituri formate dintr-un total de 22 de vagoane, traficul feroviar intre Busteni si Azuga fiind blocat, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.