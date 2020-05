Stiri pe aceeasi tema

- *Un barbat de 30 de ani, din Pitești, care conducea o motocicleta, avand dreptul de a conduce suspendat, nu a oprit la semnalul polițiștilor și a intrat in coliziune cu un echipaj de poliție care incerca sa il opreasca.* *Dupa cercetari, barbatul a fost reținut.* In dupa-amiaza zilei de 23 mai a.c.,…

- Politistii Serviciului Rutier Arges au efectuat semnal regulamentar de oprire unui motociclist care se deplasa ieri, 23 mai, pe DN 65, pe raza localitatii Albota, din directia Slatina spre Pitesti. Cel in cauza nu a oprit, continuandu-si deplasarea. Dupa aproximativ 10 minute, acesta a fost depistat…

- Un tanar de 20 de ani din Ramnicu Valcea a fost retinut dupa ce, saptamana trecuta, impreuna cu alti doi tineri, ar fi urcat-o pe o fata de 17 din Pitesti cu forta in masina, ducand-o in Dambovita.

- Potrivit martorilor, 3 persoane se aflau langa o mașina, pe strada Casarie colț cu Tabiei. La un moment dat, in zona isi face aparitia victima, ce se afla sub influenta alcoolului, impreuna cu o alta persoana. Acestia intra in cu cei trei. Victima s-a aplecat sa-si ia berea de jos, moment…

- Un barbat din judetul Satu Mare a fost retinut pentru 24 de ore pentru ca a vrut sa isi omoare fosta sotie cu masina, informeaza vineri Parchetul de pe langa Tribunalul Satu Mare. Potrivit sursei citate, barbatul a amenintat-o pe femeie, iar cand aceasta s-a dus spre sediul Politiei pentru…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor de politie rutiera municipale si orasenesti au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto a riscurilor la care se expun prin nerespectarea…

- Sambata, 14 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției oraș Tașnad au oprit pentru control, pe raza orașului Tașnad, un autoturism condus de o femeie, de 49 de ani, din aceeași localitate. In urma controlului efectuat asupra autovehiculului oprit, polițiștii au gasit in interiorul acestuia peste 1…