Argeș. Minoră dispărută. Are 13 ani O fata in varsta de 13 ani a disparut. A plecat sambata, in jurul orei 21:00, de la domiciliul din comuna Malureni și nu se cunoaște vestimentația pe care o purta. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș desfașoara cercetari in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara a minorei LIȚA ȘTEFANIA DENISA, de 13 […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

