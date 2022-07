Argeș. Minor bătut și lăsat fără bani, de o femeie In ziua de 29 iunie a.c., polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal, intocmit ca urmare a unei sesizari din oficiu, privind savarșirea infracțiunilor de amenințare, talharie calificata și tentativa la talharia calificata, și au reținut o femeie de 31 […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

