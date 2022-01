Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul izbucnit in Ajunul Craciunului la o gospodarie din satul Herla, comuna Slatina a facut prapad. Potrivit ISU Suceava au ars: un adapost de animale pe o suprafața de aproximativ 90 de metri patrați și trei anexe corp comun, pe o suprafața de aproximativ 120 de metri patrați, acoperișul unei…

- Un consilier local a postat imaginile online.Edilul comunei spune ca nu știe nimic despre poluarea raului, nici macar unde este locul, potrivit presei locale, anunța Realitatea PLUS.Pana la acest moment, Garda de Mediu nu s-a sesizat dupa postarea imaginilor.Localitatea Poiana Lacului a mai fost in…

- Peste 200.000 de mașini Dacia produse in acest an In octombrie 2021, au fost produse in Romania 18.277 autoturisme. Dintre acestea, 13.820 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 4.457 unitați au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Producția de autoturisme in Romania in primele…

- Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava se confrunta din ce in ce mai des cu alerte venite prin sistemul european de alerta rapida cu privire la produse alimentare, atat animale, cat și non-animale, care trebuie retrase urgent de la comercializare.Daca in ...

- Militarii Detașamentului de Pompieri Radauți au intervenit cu doua autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Horodnicu de Sus. La sosirea echipajelor, ardea generalizat adapostul de animale. A ars adapostul de animale, construit…

- Cristina Stocheci, senator PSD de Argeș, atrage atenția și reacționeaza cu privire la scumpirile de care sufera Romania, in acest moment: Inflația atinge cote alarmante ! Prețurile la alimente și produse devin insuportabile pentru romani! INS a comunicat o inflație anuala de 6,3%, ceea ce confirma previziunea…

- Republica Moldova va extinde lista produselor animale exportate in UE. Angajamentul de reconfirmare a fost facut de catre directorul general ANSA, Radu Musteața, in cadrul evenimentului de incheiere a misiunii de audit a tarii naostre efectuata de catre auditorii Directoratului