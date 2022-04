Argeș. Mașină lovită de tren Pompierii intervin la bariera de trecere la nivel cu calea ferata din orașul Costesti, in cazul unui autoturism acroșat de tren. La fața locului sunt doua echipaje la de Secția de Pompieri cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD. Din primele infomații, nu sunt probleme deosebite și nici victime ale incidentului. (foto ilustrativ)The post Argeș. Mașina lovita de tren first appeared on Universul argesean . Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin in localitatea argeșeana Draganu in cazul unui accident rutier in care un autoturism a ieșit de pe partea carosabila și s-a rasturnat. O singura victima, un barbat, care din primele informații nu ar avea nevoie de transport la spital. Pompierii asigura masurile specifice de prevenire…

- Pe parcursul ultimelor 24 de ore, pompierii argeșeni au acționat pentru localizarea și lichidarea a 12 incendii de vegetație uscata. Deși numarul de arderi de acest fel a scazut comparativ cu zilele trecute, suprafața totala de teren afectata este in continuare foarte mare, de aproximativ 196.525 mp.…

- Pompierii intervin in acest sens cu o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat și o autospeciala de stingere cu apa și spuma in orașul Costești, pe strada Victoriei. Salvatorii au fost solicitați pentru deblocarea ușii unui apartament, unde era posibil sa se afle o persoana care avea nevoie de ajutor.…

- Update. Femeia lovita de mașina a murit. Accident grav in Argeș. Potrivit ISU Argeș, femeia nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul. Aceasta avea 60 de ani. Accident rutier grav produs in localitatea argeșeana Maracineni. O femeie a fost lovita de o mașina. Intervin pompierii…

- Accident rutier grav produs in localitatea argeșeana Maracineni. O femeie a fost lovita de o mașina. Intervin pompierii cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD. La fața locului este și un echipaj SAJ. Din primele informații, victimei i se efectueaza manevre de resuscitare. Polițiștii…

- Pompierii intervin pentru a asigura masurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor in cazul unui autoturism lovit de un tren de marfa, pe o trecere la nivel cu calea ferata din localitatea Țițești. Nu sunt victime, șoferul s-a evacuat din autoturism.The post Mașina lovita de tren, la Țițești!…

- O autoutilitara Ford Tranzit a fost acroșata de locomotiva trenului Suceava-Putna in Radauți, pe sensul dinspre Dornești spre centrul municipiului - Gara Mica.Pompierii militari de la Radauți, care au intervenit la locul accidentului, transmit ca un tanar in varsta de aproximativ 30 de ani ...