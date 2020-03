Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 4 martie 2020 exista servicii noi si gratuite pentru victimele violentei domestice, cu acoperire nationala(in fiecare judet) create prin Proiectul POCU: 465/4/4128038 "VENUS - Impreuna pentru o viata in siguranta!": Locuinte protejate, consiliere psihologica si dezvoltare personala,…

- Locuinta Protejata pentru gazduirea victimelor violentei domestice și-a primit primit primele beneficiare. Proiectul Venus-Impreuna pentru o viata in siguranta este implementat de catre Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati in parteneriat cu 42 de institutii specializate…

- Locuința Protejata pentru victimele violenței domestice, din subordinea DGASPC Brașov, este de miercuri, funcționala. Persoanele care sunt supuse abuzurilor și violențelor in familie pot apela, totodata, și la servicii de consiliere și terapie ocupaționala și activitați de suport cu scopul combaterii…

- Victimele violenței domestice din Neamț au, incepand de miercuri, 4 martie, un refugiu sigur unde pot primi adapost și sprijin. DGASPC Neamț a deschis locuința protejata „Venus”, unde victimele pot primi cazare, masa, consiliere psihologica dar mai ales, primesc sprijin și garanția ca sunt in siguranța,…

- Consiliul Județean Vrancea a aprobat documentația tehnico-economica la faza Documentație de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare, reabilitare, recompartimentare prin infiintare locuinta protejata «VENUS – Impreuna…

- Refugiu pentru victimele violenței domestice in cadrul proiectului “VENUS- impreuna pentru o viața mai sigura!” in Social / on 21/02/2020 at 11:32 / Victimele violenței in familie vor beneficia, incepand cu luna martie, de un centru special amenajat, ce le va furniza, pe langa un adapost…

- Locuința Protejata „Venusׅ” a fost inființata ca parte a Proiectului „VENUS – IMPREUNA PENTRU O VIAȚA IN SIGURANȚA!”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritara 4, obiectivul specific 4.4. ,,Scopul acestui centru specializat pentru victimele violenței domestice este de a…

- In prag de sarbatori, conducerea DGASPC Gorj și-a propus ca beneficiarii serviciilor subordonate instituției sa se poata bucura de activitațile specifice acestei perioade. Astfel, a fost demarata acțiunea de sacrificare a porcului de Craciun, gazda primului eveniment de acest gen fiind Complexul…