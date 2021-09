Argeș. Inculpat trimis în judecată pentru trafic de influență La data de 10.09.2021, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș a finalizat urmarirea penala și a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata unui inculpat cercetat, in prezent, in stare de libertate (pe parcursul urmaririi penale s-a aflat sub masura controlului judiciar), pentru savarșirea infracțiunii de trafic de […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

