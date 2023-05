Argeş: Incendiu la motorul unui tren personal în care se aflau 60 de pasageri ”In aceasta seara, pompierii argeseni au fost sesizati cu privire la izbucnirea unui incendiu in zona motorului unui tren personal, aflat intre garile Pitesti si Parvu. S-au asigurat masuri specifice de prevenire si stingere ale incendiilor de catre pompieri, la fata locului fiind fumegatie din zona compartimentului motor, unde au ars elemente combustibile”, a transmis, marti seara, ISU Arges. Sursa citata a precizat ca nu au fost victime sau persoane care sa necesite primul ajutor calificat. ”Trenul a putut continua deplasarea catre Gara Parvu cu aproximativ 60 de persoane la bord, acestea fiind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

