- Tribunalul Arges l-a achitat pe fostul primar al Pitestiului, Tudor Pendiuc, dar si pe Florentin Braniste, directorul ADP Pitesti, trimisi in judecata de DNA, in februarie, intr-un dosar cu acuzatii de instigare la abuz in serviciu in legatura cu asfaltarea unui drum aflat in afara domeniului public

- Tudor Pendiuc, fostul primar al Pitestiului, a fost achitat intr-un dosar DNA in care, alaturi de directorul ADP, Mircea Braniste, era acuzat de fapte de corupție. Decizia a fost luata de Tribunalul Argeș și nu este definitiva. Pendiuc a fost trimis in judecata, in luna februarie, de procurorii anticoruptie…

- Tudor Pendiuc, fost primar in Pitești, a fost achitat de Tribunalul Argeș in unul dintre dosarele de corupție in care este judecat. Decizia instanței nu este definitiva.Respinge cererea formulata de inculpatul BRANISTE FLORENTIN MIRCEA, prin aparatorul ales, de schimbare a incadrarii juridice…

- Constantin Micu, fostul primar al localitatii Tuzla, va fi rejudecat de magistratii Judecatoriei Mangalia, pentru abuz in serviciu. Decizia a fost luata ieri de judecatorii Dan Iulian Nastase si Andreea Ianca, din Curtea de Apel Constanta, si este definitiva. Constantin Micu, fostul primar al localitatii…

- Sapte inculpati au fost condamnati definitiv, joi, in al doilea dosar privind cazurile de sclavie de la Berevoesti, cele mai mari pedepse fiind de 8 ani si 8 luni de inchisoare. Curtea de Apel Pitesti a admis apelurile declarate de inculpatii impotriva sentintei penale pronuntata de Tribunalul Arges,…

- Curtea de Apel Pitesti a dat marti verdictul in cazul soferului judecat pentru ultraj in dosarul unei incaierari din fata unei vulcanizari din Stefanesti - Arges, in care protagonist a fost si Alin Tufa Mihalcea, ginerele primarului din localitate. Instanta de fond il gasise vinovat pe sofer, insa dupa…

- Curtea de Apel Pitesti a dat miercuri verdictul in cazul soferul judecat pentru ultraj in dosarul unei incaierari din fata unei vulcanizari din Stefanesti - Arges, in care protagonist a fost si Alin Tufa Mihalcea, ginerele primarului din localitate.Instanta de fond il gasise vinovat pe sofer, insa dupa…

- Sentinta definitiva in dosarul penal in care sapte functionari ai Casei de Pensii Alba au fost judecati pentru neglijenta in serviciu a fost pronuntata miercuri, 18 aprilie, de catre Curtea de Apel Alba Iulia. Instanta a admis apelurile celor sapte functionari publici si a decis sa pronunte solutii…