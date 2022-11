Un cetațean a gasit un proiectil in timp ce sapa la o fundație. “Marți, aproape de ora 18.00, echipajul pirotehnic al ISU Argeș a intervenit in localitatea Lerești pentru cercetarea, identificarea și ridicarea unui proiectil gasit de catre un cetațean in timpul unor sapaturi cu ajutorul unui utilaj la o fundație”, a transmis ISU Argeș. […]