Doua elicoptere de la Inspectoratul General al Aviatiei (IGAv) intervin, luni, pentru stingerea incendiului de vegetatie de langa cetatea Poenari.



"Doua elicoptere IGAv actioneaza in acest moment cu dispozitive Bambi Bucket pentru stingerea incendiului de vegetatie manifestat in zona cetatii Poenari. Cel de al doilea elicopter IGAv a sosit in aceasta dimineata in zona afectata, iar, in acest moment, operatiunile de stingere se desfasoara coordonat, in tandem, cu ambele elicoptere", se precizeaza intr-un comunicat transmis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges.

