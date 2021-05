Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui apel primit la numarul de urgența 112, un echipaj de jandarmerie din cadrul Postului Montan Rucar a fost direcționat in zona comunei Dambovicioara unde un localnic a observat doi pui de urs care par raniți. La fața locului au intervenit pe langa jandarmi și reprezentanți ai Garzii de Mediu…

- Un grup de turiști din București, blocați in zapada la granița dintre Gorj și Hunedoara, au fost salvați duminica. Jandarmii montani din Runcu au fost sesizati duminica telefonic de catre primarul comunei Runcu despre faptul ca a fost anuntat ca o persoana a ramas inzapezita cu un autoturism in zona…

- Incidentul a avut loc sâmbata, 24 aprilie. Turiștii au sunt la urgențe, dupa care jandarmii montani au plecat în cautarea lor. „Sâmbata, 24 aprilie a.c., în jurul orei 14.00, în urma unui apel la numarul…

- Doi turiști din Timișoara, SALVAȚI de jandarmii montani din Alba și Salvamont, in munții Șureanu. Mașina lor s-a BLOCAT in zapada Doi turiști din județul Timiș au fost salvați de catre Salvamont și jandarmii montani, dupa ce mașina lor a ramas blocata in zapada. Potrivit informațiilor puse la dispoziție…

- Jandarmii si salvatorii ISU au intervenit in cazul a doi tineri de 23, resprectiv 21 de ani, pe care i-au gasit intinsi pe o banca de pe un bulevard din Capitala, aparent sub influenta unor substante psihoactive. Cei doi, o fata si un baiat, erau in prag de hipotermie. „Doi tineri, in miez…

- Doi turiști din Cluj, care au ramas blocați pe munte, in Valea Blaznei, din județul Bistrița-Nasaud, au fost salvați de jandarmii montani. Viscolul a rupt brazii și nu s-a mai putut inainta cu autoturismul. Turiștii au plecat de la o cabana din Valea Blaznei și se indreptau spre casa.Pentru ca nu…

- Jandarmii au intervenit la Galati dupa ce un copil a cerut ajutorul oamenilor legii pentru a-l potoli pe tatal sau, care era beat si devenise violent. Pentru ca nu au reusit sa il linisteasca, fortele de ordine l-au condus la Spitalul de Psihiatrie pentru o evaluare medicala de specialitate.