Argeş: Doi bărbaţi care au ameninţat forţele de ordine, reţinuţi pentru ultraj Doi barbati din localitatea argeseana Bascov au fost retinuti pentru ultraj, fiind suspectati ca au amenintat fortele de ordine care intervenisera pentru aplanarea unui scandal. Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, cercetarile in acest caz au fost efectuate de politisti din cadrul Biroului Investigatii Criminale Pitesti. "Din cercetari s-a stabilit ca, in seara zilei de 11 iulie, barbatii ar fi devenit agresivi verbal si fizic, amenintand, cu acte de violenta si diverse obiecte, fortele de ordine, care au intervenit in urma unui apel la 112,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

