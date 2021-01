Mai multi copaci au cazut peste cablurile retelei electrice, vineri, in Parcul Trivale din municipiul Pitesti. Sursa foto: ISU Arges Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru indepartarea copacilor cazuti in zona "La grota" din Parcul Trivale. La fata locului a ajuns o autospeciala de pompieri, fiind asteptata si o echipa de interventie de la societatea de distributie a energiei electrice, pentru a intrerupe alimentarea retelei. Sursa foto: ISU Arges Un copac, cel mai probabil prabusit sub greutatea zapezii, a…