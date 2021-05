Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru judecatori a CSM a decis in sedinta de marti, 25 mai, reincadrarea in functie a nu mai putin de opt judecatori care s-au pensionat in ultimul an. Revenirea in profesie da semnalul unei victorii a magistratilor in "razboiul" cu politicienii care amenintau cu eliminarea pensiilor de serviciu.…

- In cauza ar urma sa se dispuna o contraexpertiza medico legala la concluziile medicului legist, pentru a se stabili clar leziunile constatate si cele care ar putea fi produse de catre politisti in urma imobilizarii.Judecatorii de la Curtea de Apel Pitesti au analizat ieri cererea celor doi politisti…

- Curtea de Apel Pitesti a decis, joi, sa inlocuiasca masura arestarii preventive cu masura arestului la domiciliu pentru cei doi agenti de politie cercetati pentru purtare abuziva si lovituri cauzatoare de moarte in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa, informeaza…

- Urmare a comunicarii de catre Tribunalul Argeș a mandatelor de arestare preventiva, prin care s-a dispus arestarea preventiva a doi agenți de poliție implicați intr-o acțiune care a dus la decesul unui barbat in zona Autogarii Sud, Poliția Argeș face urmatoarele precizari: In conformitate cu prevederile…

- Tribunalul Arges a dispus, luni, arestarea preventiva a celor doi agenti de politie din Pitesti retinuti pentru purtare abuziva si lovituri cauzatoare de moarte in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat de pe o terasa. Instanta a admis propunerea procurorilor si a decis arestarea preventiva…

