Stiri pe aceeasi tema

- De ce servicii medicale vor putea beneficia pacienții cu forme ușoare și medii de COVID-19 care merg in centrele speciale pentru evaluare și tratament In contextul apariției unei serii de masuri menite sa reduca din presiunea pusa pe sistemul medical, in aceasta perioada de creștere a numarului de imbolnaviri…

- PSD considera ca aprobarea de catre Guvern a centrelor de evaluare pentru pacientii COVID-19 cu simptome usoare sau medii marcheaza realizarea unui obiectiv important din programul propus de social-democrati pentru gestionarea pandemiei. „Aprobarea de catre Guvern a centrelor de evaluare pentru pacientii…

- Valul 5 se resimte și la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Cluj-Napoca, unde se va deschide un Centru de Evaluare. In acest centru vor fi primiți pacienți cu forme ușoare sau medii de Covid-19, care nu vor mai fi nevoiți sa mearga la UPU.

- Centrele speciale au ca rol decongestionarea spitalelor suport COVID S a stabilit, in urma sedintelor sustinute de autoritatile centrale ca, in contextul apropierii unui nou val pandemic, sunt necesare mai multe masuri menite sa reduca presiunea pe sistemul medical national. Cei care fac forme usoare…

- Pacienții cu forme medii de Covid-19 care nu au nevoie de terapie cu oxigen și nu prezinta factori de risc vor fi evaluați și tratați in așa-numitele centre de evaluare, care vor fi amenajate pentru a se evita aglomerarea spitalelor și a Unitaților de Primiri Urgențe. Prefectura Suceava a ...

- “Cinci centre de evaluare a pacienților confirmați cu COVID19/OMICRON vor funcționa in județul Argeș. Ele vor fi deschise la spitale și rolul este de a reduce presiunea pusa pe unitațile de primiri urgențe. In centre vor ajunge cazurile ușoare și medii ” , a transmis joi, prefectul Radu Perianu. Lista…

- Prefectul Tudorița Lungu a anunțat in aceasta seara care vor fi centrele de evaluare destinate pacientilor cu forme medii de COVID-19, din județul Bacau. Centrele de evaluare pentru pacienții suspecți de Covid 19, care pot fi organizate in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sefa DSP Bucuresti, medicul Oana Nicolescu, a furnizat, intr-o declaratie pentru News.ro, detalii referitoare la modul in care se pregateste sistemul sanitar dn Capitala pentru valul 5 al pandemiei.