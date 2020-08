Stiri pe aceeasi tema

- Un bucurestean in varsta de 52 de ani, suspectat ca a retras bani de pe un card bancar pe care il gasise, a fost retinut de politistii argeseni si apoi arestat preventiv, informeaza Agerpres.

- Peste 80 de metri cubi de material lemnos au fost confiscati in urma perchezitiilor care au avut loc, joi, in Vrancea, Galati, Calarasi si municipiul Bucuresti, la persoane banuite de infractiuni in domeniul silvic, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, informeaza Agerpres.Citește…

- Opt persoane au fost retinute, iar 26 au fost plasate sub control judiciar de procurori in dosarul privind obtinerea ilegala de permise auto, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Cei opt inculpati vor fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva. O grupare…

- La nici un an, un baietel din Galati a indurat suferinte de neinchipuit, iar acum lupta pentru viata. A ajuns in stare extrem de grava la spital, in Bucuresti, dupa ce a fost batut crunt de tatal sau. Medicii incearca sa ii salveze viata.

- Barbatul eliberat dupa 25 de ani de detentie si care vineri incendiat o tanara in varsta de 17 ani a fost arestat preventiv pentru infractiunea de tentativa de omor. Victima, transferata la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucuresti, se afla in stare foarte grava, cu sanse minime de supravietuite.

- Un cetatean grec a fost trimis in carantina la Sanatoriul Balnear de la Techirghiol pentru ca nu a respectat masura izolarii la domiciliul sau din Bucuresti, el fiind depistat la Constanta, a informat joi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres. Barbatul a fost gasit de politistii…

- Un barbat din comuna Bascov a fost arestat preventiv, miercuri, dupa ce a amenintat cu moartea un politist care il incatusase potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, incidentul a avut loc in noaptea de 18 spre 19 mai."Politistii din…

