- Un batran de 78 de ani, din comuna Salcioara, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalul Județean de Urgența din Targoviște, dupa ce a fost lovit de o mașina. Barbatul, in timp ce se deplasa cu bicicleta, pe DN 71, in afara localitații Mircea Voda, a fost acroșat de un autoturism, condus de un…

- ACCIDENT intre Alba Iulia și Teleac. Un biciclist de 73 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina cu oglinda Un barbat in varsta de 73 de ani din Alba Iulia a ajuns la spital marți noaptea dupa ce a fost lovit cu oglinda de o mașina, in timp ce se deplasa pe bicicleta, pe DJ 107, intre…

- Barbat din Alba, trimis in judecata la patru ani de la comiterea unui accident rutier. A lovit un biciclist cu mașina Un barbat din Alba a fost trimis in judecata la mai bine de patru ani de la comiterea unui accident rutier. Este vorba despre un accident rutier petrecut in data de 7 august 2018. Atunci…

- Biciclist LOVIT de mașina, in Alba Iulia. In ce stare se afla barbatul Biciclist LOVIT de mașina, in Alba Iulia. In ce stare se afla barbatul Un biciclist a fost acroșat de o mașina, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Din primele informații barbatul ar fi suferit rani ușoare. Imediat dupa producerea…

- Incidentul rutier s-a petrecut, vineri, pe DJ 411, intre localitatile Singureni si Cranguri, judetul Giurgiu, dupa ce un tanar, de 22 de ani, in timp ce conducea o motocicleta fara a detine permis pentru aceasta categorie de vehicular fi acrosat un biciclist, de 64 de ani, informeaza News.ro.In urma…

- Tragedie vineri seara pe o șosea din Dambovița! Un biciclist a fost lovit mortal de o mașina pe Drumul Județean 611, pe raza comunei Vișina. Barbatul mort in accidentul violent avea doar 39 de ani și era de fel din Vișina. In schimb, la volanul autoturismului implicat in accident se afla un tanar de…

- Traficul se desfașoara dirijat in municipiul Buzau, la intersecția strazilor Transilvaniei cu Lastunului, in urma unui accident rutier produs in aceasta seara. ,,Din primele date se pare ca un autovehicul a surprins și accidentat un pieton.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. Revenim cu detalii

- Copil lovit mortal de o mașina in timp ce traversa printr-un loc nepermis. Un copil in varsta de 6 ani a murit dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada prin loc nepermis. Incidentul s-a petrecut in localitatea Balaceanu, informeaza Inspectoratul de Politie (IPJ) Buzau. La fata locului…