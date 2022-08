Argeș. Bătrânel prins de RADAR. A rămas fără permis In noaptea de 31 iulie spre 1 august, polițiștii Biroului Rutier Campulung au desfașurat o acțiune pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, in special a celor produse pe fondul vitezei excesive, și pentru depistarea conducatorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor cu efect psihoactiv. In urma abaterilor la regimul rutier constatate, au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de aproape 15.000 de lei, totodata fiind reținute 9 permise de conducere. Dintre sancțiunile aplicate, opt au fost pentru depașirea limitei de… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

