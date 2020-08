Un barbat de 53 de ani din comuna argeseana Micesti, suspectat ca a santajat trei persoane carora le-a cerut sa se retraga din viata politica, a fost retinut de politisti. Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, cercetarile in acest caz au fost efectuate de Biroul de Investigatii Criminale Pitesti. "Din cercetari s-a stabilit ca, incepand cu luna martie, cel in cauza ar fi amenintat trei persoane, cerand in mod expres retragerea din viata politica, pentru a favoriza o persoana cu care avea o relatie de rudenie, aflata in functie de demnitate publica.…