Un barbat de 69 de ani din Pitesti a fost retinut pentru savarsirea infractiunii de exploatarea cersetoriei, in cauza fiind efectuate trei perchezitii domiciliare. ''Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada 2016 - iulie 2021, acesta ar fi determinat un barbat de 68 de ani, din comuna Niculitel, judetul Tulcea, persoana aflata intr-o situatie de vulnerabilitate, sa apeleze, in mod repetat, la mila publicului, pe raza municipiului Pitesti si a comunei Bradu, obtinand, pentru sine, foloase patrimoniale de pe urma acestei activitati'', informeaza, miercuri, IPJ Arges. Pentru administrarea…