Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au descins, marți-dimineața, 23 mai 2023, la 28 adrese din Olt , Giurgiu, Ilfov și București, efectuand percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala instrumentat de parchetul de pe langa Tribunalul Olt. Prejudiciul ar depași 6 milioane lei

- Cele opt state, Franta, Italia, Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia, sustin ca se opun noilor reguli referitoare la gazele si noxele de esapament incluse in asa-numitele norme Euro 7, deoarece acestea ar putea redirectiona investitii cruciale necesare pentru decarbonizarea sectorului…

- Evaziune fiscala in domeniul comerțului cu carburanți, in atenția polițiștilor. Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel București, au pus, in data de 10 mai, in aplicare 31 de mandate…

- Violonistul David Garrett revine la Bucuresti si va concerta pe 18 august, la Arenele Romane, un loc adecvat conceptului scenic al show-ului „Iconic". Concert inedit de muzica clasica va fi sustinut in aer liber, incepand cu ora 20.00. Dupa turneul de succes al anului 2022, „Alive-my Soundtrack", care…

- Romania se „poate lauda”, ca ocupa un loc fruntaș in Uniunea Europeana, dar din pacate nu unul de care ar trebui sa fim mandrii. Mai exact, potrivit Eurostat, țara noastra se afla pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește creșterea prețului la electricitate Prețurile medii la electricitate…

- Nationala de fotbal a Romaniei are 42% sanse de calificare la EURO 2024, potrivit unei analize a statisticienilor Gracenote, publicata in saptamana in care incep preliminariile acestei competitii, scrie Reuters, citata de Agerpres . Potrivit statisticienilor Gracenote, Romania este favorita sa incheie…

- Nationala de fotbal a Romaniei are 42- sanse de calificare la EURO 2024, potrivit unei analize a statisticienilor Gracenote, publicata in saptamana in care incep preliminariile acestei competitii, scrie Reuters. Potrivit statisticienilor Gracenote, Romania este favorita sa incheie pe locul 2 grupa,…

- Ministrii Transporturilor din Cehia, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Romania, Ungaria si Slovacia au discutat luni schimbarile propuse la normele de poluare pentru autovehicule, cunoscute sub denumirea Euro 7, pe fondul unei dispute cu privire la strategia blocului comunitar de tranzitie la vehiculele…