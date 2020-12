Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, echipaje de poliție s- au deplasat la sediul Primariei Pitești, intrucat a existat o amenințare cu bomba. Din primele informații, ințelegem ca o persoana a sunat la poliție și a anunțat ca se afla o bomba la una dintre primariile din județ. Polițiștii au ajuns la concluzia ca ar fi…

- Politistii din Brasov efectueaza cercetari privind cazul tinerei care ar fi fost agresata de agentii de paza ai unui supermarket din municipiu, dupa ce in mediul online a aparut o sesizare a unui ONG care a sustinut ca ar fi vorba de un caz "inacceptabil de agresiune fizica si discriminare" a unei…

- Politistii braileni au amendat zece persoane care participau la o petrecere privata organizata cu ocazia unei aniversari, potrivit unui comunicat de presa transmis joi de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Braila, relateaza Agerpres. Politisti din orasul Ianca s-au sesizat din oficiu…

- Un pitestean a fost amendat de politisti dupa ce si-a alungat de acasa sotia, care revenise din strainatate si intrase in carantina la domiciliu, potrivit Agerpres. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges a informat, joi, ca sesizarea despre o stare conflictuala dintre o persoana aflata…

- In urma informațiilor aparute in spațiul public, și in baza delegarii din partea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș aduce la cunoștința urmatoarele: ”In noaptea de 14 spre 15 noiembrie, in jurul orei 00:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție…

- Accident mortal pe autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti. Un șofer a patruns pe contrasens și s-a ciocnit de o autoutilitara. Șoferul in varsta de 33 de ani a mers mai mulți kilometri pe contrasens pana s-a izbit de o autoutilitara. Gestul i-a fost mortal. „Din primele cercetari, un conducator auto in varsta…

- Politistii din Arges au intocmit un dosar penal pentru schingiuirea animalelor, dupa ce trei copii au fost filmati lovind niste caini. Potrivit unui comunicat transmis, marti, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, infractiunea este prevazuta in Legea 205/2004 privind protectia animalelor.…

- Politistii prahoveni au aplicat amenzi de 11.000 de lei in urma scandalului care a avut loc, duminica seara, in comuna Tinosu si pentru oprirea caruia unul dintre politistii sositi la fata locului a fost nevoit sa foloseasca armamentul din dotare. Potrivit datelor comunicate, luni, de Inspectoratul…