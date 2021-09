ARGEȘ: Accident între două autoturisme – la Albota! In urma cu puțin timp, doua autoturisme s-au ciocnit pe raza localitații Albota. Din primele informații, este posibil ca doua persoane sa fie ranite in urma impactului. CITEȘTE ȘI: Masca de protectie ar putea deveni obligatorie, din nou, pe strada, in jurul școlilor La fața locului intervin pompierii cu o autospeciala de intervenție și un […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

