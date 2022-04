Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 29 de ani este cercetat de catre politistii din Arges dupa ce, duminica seara, in timp ce conducea un autoturism, a acrosat un biciclist dupa care a fugit de la locul accidentului. Soferul a fost prins iar testele arata ca atat el, cat si biciclistul, consumasera alcool, potrivit…

- Un barbat de 38 de ani, domiciliat in municipiul Chișinau, a fost reținut pentru 72 de ore, dupa ce a lovit cu mașina un pieton și a fugit de la fața locului, anunța poliția. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 01:00, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant din capitala.

- Polițiștii din Capitala cauta un șofer care, joi, in jurul pranzului, a accidentat doi copii pe o strada din Sectorul 2, iar apoi a fugit de la locul accidentului. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, joi, in jurul orei 13.40, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui…

Polițiștii din Capitala cauta un șofer care joi, in jurul pranzului, a accidentat doi copii pe o strada din Sectorul 2, iar apoi a fugit de la locul accidentului.

- Un tanar de 24 de ani, originar din raionul Anenii Noi, conducand un Mercedes prin satul Bulboaca, ar fi tamponat un pieton care, preliminar, se deplasa pe marginea carosabilului. In urma impactului, victima, un barbat de 31 de ani, a decedat, iar șoferul a parasit locul accidentului.

- Un copil de 8 ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de un automobil. Minorul traversa strada neregulamentar, anunța poliția. Cazul a avut loc astazi, in localitatea Țiganca din raionul Cantemir. In urma impactului, minorul s-a ales cu traume la piciorul stang.

- Trei persoane au fost ranite in urma coliziunii dintre doua autoturisme pe DN 15C, la iesirea din orasul Targu Neamt. Soferul care a provocat accidentul a fugit, dar a fost gasit repede de oamenii legii, informeaza Agerpres . „Din primele cercetari a reiesit ca in timp ce un tanar, in varsta de 24 ani,…