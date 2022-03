Argeș. A intrat cu mașina într-o conductă de gaze și alta de apă Pompierii intervin cu un echipaj și o autospeciala de intervenție, pentru a asigura masurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor in cazul unui accident rutier produs in localitatea argeșeana Bascov. Din primele informații, ar fi vorba de un autoturism care a avariat o conducta de gaze și o alta conducta de apa.The post Argeș. A intrat cu mașina intr-o conducta de gaze și alta de apa first appeared on Universul argesean . Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

