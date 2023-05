Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de joi, 4 mai, politiștii din Bascov au fost sesizați direct, de catre o femeie din comuna Maracineni, cu privire la faptul ca fiul ei Cantea Dumitru Marian, de 29 de ani, a plecat de la domiciliu in jurul orei 5:00, și nu s-a mai intors. Citește și: Doua fetițe, injunghiate de […]

- Au aparut imagini pe internet cu un baiat batut și umilit de mai multe fete pe o strada din Costești. Copiii au filmat intreaga scena. IPJ Argeș a transmis ca exista o plangere facuta la poliție de catre mama baiatului agresat și ca va fi sesizata și Direcția pentru Protecția Copilului. „In seara zilei…

- Deși pare scenariu de film, este realitatea cu care s-a confruntat un barbat din Pitești, peste care polițiștii au intrat in casa exact cand iși batea soția. Un barbat din municipiul Pitesti a fost prins de catre politisti chiar in timp ce isi batea sotia. Patrula Politiei a mers acasa la individ dupa…

- Polițiștii au mers, sambata seara, acasa la barbatul de 42 de ani din Pitești dupa ce aceasta a avut o altercație in trafic. Femeia agresata nu a depus plangere, insa barbatul a fost reținut și dus șa audieri, scrie News.ro . Pitesteanul a intrat in conflict cu un sofer caruia i-a lovit portiera masinii…

- Doi politisti din Pitesti au fost raniti, luni, intr-un accident rutier, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita din spate de o autoutilitara si proiectata intr-un autoturism care circula in acelasi sens de mers. Politistii se intorceau de la o activitate si se indreptau catre locul de munca,…

- Duminica, 5 februarie, in jurul orei 22.30, polițiștii din Curtea de Argeș au fost sesizați prin 112 ca un barbat, de 48 de ani, și-a amenințat soția și fiul cu acte de violența, dupa care a plecat cu mașina. Intr-adevar, cel in cauza a fost depistat in trafic, dar nu oricum, ci sub influența alcoolului.…