Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 0; -persoane ieșite din carantina instituționalizata: 1.498; -persoane aflate in izolare/carantina (ancheta epidemiologica): 3.921, dintre care 1.526 in carantina la domiciliu și 2.395 in izolare; -persoane ieșite din izolare/carantina (ancheta […] Argeș – 153 de cazuri noi, 3 decese și 48 pacienți la Terapie Intensiva