Argeș: 113 sancțiuni aplicate pentru nerespectarea măsurilor de protecţie individuală In cursul zilei de ieri, polițiștii argeșeni au organizat și desfașurat 28 de acțiuni punctuale (din care 25 de acțiuni independente ale polițiștilor, doua acțiuni cu lucratori I.J.J. Argeș și o acțiune cu reprezentanți ai altor institutii), fiind vizate, in special zonele aglomerate, zonele de agrement, centrele comerciale, restaurantele și mijloacele de transport in comun. […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

