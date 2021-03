Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul belgian David Goffin, numarul 15 mondial, a castigat turneul ATP de la Montpellier, dotat cu premii totale de 262.170 euro, duminica, dupa ce l-a invins in finala pe spaniolul Roberto Bautista-Agut, principalul favorit si numarul 13 mondial, in trei seturi, cu 5-7, 6-4, 6-2., potrivit…

- Olympique Marseille a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-1), meciul disputat, duminica, pe teren propriu, cu Olympique Lyon, in etapa a XXVII-a a campionatului francez de fotbal Ligue 1, potrivit news.ro. Au marcat: Milik '44 (p) / Ekambi '21. Lucas Paqueta (Lyon) a fost eliminat, in…

- Atletico Madrid a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Villarreal, in etapa a XXV-a a campionatului spaniol de fotbal LaLiga, potrivit news.ro. Au marcat Pedraza '25 (a) si Joao Felix '89. Dupa acest succes, echipa lui Diego Simeone, lider in clasament, a acumulat…

- Tenismanul spaniol Albert Ramos-Vinolas (47 ATP) a furnizat surpriza sferturilor de finala ale turneului ATP 250 de la Cordoba (Argentina), dotat cu premii de 325.270 de dolari, dupa ce l-a eliminat pe favoritul nr. 1, argentinianul Diego Schwartzman (9 ATP), cu 6-1, 4-6, 6-3. In semifinalele…

- Tenismanul spaniol Albert Ramos-Vinolas (47 ATP) a furnizat surpriza sferturilor de finala ale turneului ATP 250 de la Cordoba (Argentina), dotat cu premii de 325.270 de dolari, dupa ce l-a eliminat pe favoritul nr. 1, argentinianul Diego Schwartzman (9 ATP), cu 6-1, 4-6, 6-3. In semifinalele turneului…

- Atletul american Grant Holloway a doborat recordul mondial in proba de 60 m garduri detinut de britanicul Colin Jackson, cu ocazia cursei reusite miercuri in reuniunea de sala de la Madrid, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Holloway (23 ani), campion mondial la 110 m garduri in 2019, a fost cronometrat…

- Antrenorul echipei Atalanta, Gian Piero Gasperini, a considera ca arbitrul german Tobias Stieler a distrus meciul cu Real Madrid din Liga Campionilor, prin eliminarea mijlocasului Remo Freuler in minutul 18 al partidei de la Bergamo, potrivit news.ro. "Poate am fi pierdut oricum in fata lui…

- DIICOT-Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 7 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate in mod ilegal, violarea sediului profesional, in forma continuata, violarea vieții private, acces…